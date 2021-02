Utentes com mais de 80 anos vacinados contra a covid-19 até 21 de Fevereiro

O programa de vacinação regional à Covid-19 para utentes com mais de 80 anos e utentes com idades entre os 75 e 79 anos com patologia prossegue nos próximos dias em oito concelhos da Madeira.

Esta terça-feira, dia 16, a vacinação acontece no Concelho da Calheta, no centro de saúde local.

Na quarta-feira, 17 de Fevereiro, é a vez de vacinar os idosos do Porto Moniz e de s. Vicente nos respectivos centros de saúde.

Na quinta-feira, 18 de Fevereiro, a vacinação à covid-19 prossegue nos concelhos de Santana, (Casa da Cultura de Santana), e de Santa Cruz (Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz).

Na sexta-feira, dia 19, a vacinação decorrerá na Ponta do Sol (Pavilhão da Escola Básica e Secundária) e em Câmara de Lobos (Pavilhão gimnodesportivo do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos).

Por fim, o Funchal reserva o fim-de-semana, 20 e 21 de Fevereiro, para vacinar a população idosa com mais de 80 anos e os utentes com idades entre 75 e 79 com patologias no Madeira Tecnopolo.