Comunidade unida a madeirense em estado crítico em Jersey numa celebração on-line

A comunidade em Jersey estará unida, hoje, a partir das 19 horas com uma transmissão online, aonde será celebrada uma missa na Igreja St. Thomas de apoio ao emigrante que sofreu um acidente de trabalho. Filipe Abreu, de 36 anos, natural do Monte, continua internado em estado crítico e reservado no Hospital de Southampton depois de sofrer um grave acidente de trabalho.

Amigos e família vão estar reunidos num momento de oração e apelam para colocar uma vela acesa. O madeirense caiu de um andaime numa obra num empreendimento residencial “Ann Court” no cento de Saint Helier, na passada terça-feira. Filipe luta pela sua vida, acompanhado da mulher e com apoio da família. O evento pode ser seguido através do seguinte link: https://fb.me/e/NTYobqo4