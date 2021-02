Variante britânica do novo coronavírus vai "dominar o mundo"

A chefe do programa de vigilância genética do Reino Unido, Sharon Peacock, admitiu esta semana, em entrevista à BBC, que a variante britânica do SARS-CoV-2 "varreu o país" e "muito provavelmente, vai varrer o mundo".

Com efeito, esta variante registada pela primeira vez em Setembro de 2020, em Kent, no sudeste da Inglaterra, já foi detectada em mais de 50 países -incluindo Portugal - tendo espoletado o endurecimento de medidas, encerramento de fronteiras ou bloqueio de corredores aéreos em Janeiro.

A investigadora prevê também que o trabalho de sequenciação das variantes do vírus, desenvolvido pela sua equipa, poderá ser necessário por um período de, pelo menos, dez anos.

"Assim que consigamos controlar o vírus e as suas mutações, que acontecem por ser virulento (e que causam doença), aí podemos parar de preocupar-nos. Mas acho que, olhando para o futuro, vamos fazer isto durante anos. Ainda vamos estar a fazer isto [sequenciamento do vírus] daqui a 10 anos, na minha opinião".

Isto não significa que Sharon Peacock pense que vamos lutar contra o vírus durante uma década, mas apenas que vamos continuar a sequenciar variantes.

A especialista referiu ainda á BBC que as vacinas até agora foram eficazes contra as variantes no Reino Unido, mas receia que as mutações venham a diminuir ou anular a eficácia das vacinas.