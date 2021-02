Acidente com vítima encarcerada no Funchal revelou-se falso alarme

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta tarde, para prestar socorro a uma vítima de acidente, nas Courelas, no Funchal.

No entanto, apesar de as informações disponibilizadas darem conta de que se encontraria uma pessoa encarcerada no carro acidentado, os operacionais não encontraram ninguém no interior da viatura.

Entretanto, os bombeiros já regressaram ao quartel.