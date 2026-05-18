Estágio de Badminton decorreu com sucesso na Madeira

O Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco acolheu, este fim-de-semana, o Estágio de Badminton FPB/ABRAM 2026, fruto de uma parceria entre a Federação Portuguesa de Badminton e a Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira. De acordo com a organização, o evento decorreu "com enorme sucesso, contando com a participação de vinte e dois atletas dos escalões de Não Seniores".

Telma Santos, seleccionadora nacional, orientou os trabalhos com a colaboração dos técnicos convidados Cosme Berenguer, Ricardo Freitas, Rui Campos e Mariana Faria.

"Ao longo dos dois dias foram realizados treinos técnico-táticos, exercícios específicos de aperfeiçoamento e vários encontros de Singulares e Pares, num ambiente marcado pela motivação, espírito de grupo e forte empenho de todos os participantes", explica nota à imprensa.



O principal objectivo desta iniciativa passou pela observação dos jovens atletas no seu contexto habitual de treino, contribuindo para o desenvolvimento das suas capacidades técnicas, táticas e competitivas, bem como para o acompanhamento mais próximo da realidade do badminton regional.



"A realização deste estágio representou uma importante oportunidade de crescimento e valorização para os jovens atletas regionais, proporcionando contacto direto com metodologias de treino de âmbito nacional e momentos de aprendizagem fundamentais para a sua evolução desportiva", assume a organização.

