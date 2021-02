Caso positivo em centro de acolhimento na Tabua isola dezenas de famílias

Uma colaboradora de um centro de acolhimento de crianças, na Ribeira Brava, testou positivo para a Covid-19. O caso levou a que o estabelecimento de ensino frequentado pelas crianças, na sua maioria em idade de pré-escolar e 1.° Ciclo, fosse forçado a encerrar, por decisão da autoridade regional de saúde.

A decisão de isolamento profilático foi comunicada aos encarregados de educação no sábado, dia 13 de Fevereiro, e é para cumprir até o próximo dia 21 de Fevereiro.

"Tranquilizo todos os encarregados de educação das nossas crianças/alunos que frequentaram a escola durante esta semana de 8 a 12 de fevereiro, que obtivemos a confirmação de que o risco de contágio é baixo. No entanto, perante a análise efectuada em conjunto com os elementos da autoridade de saúde responsáveis, todas as crianças/alunos e profissionais da nossa escola, e respectivos agregados familiares, deverão cumprir isolamento profilático de hoje (ontem), dia 13, até ao próximo dia 21 de fevereiro".

Como se pode ler na nota informativa, enviada pelo director da escola EB1/PE da Tabua, o isolamento profilático é extensivo a todos os elementos do agregado familiar, bem como a todos os profissionais da escola.

Tal facto leva a que dezenas de famílias cumpram agora um período de confinamento, que, ainda que 'apanhe' parte da interrupção lectiva do Carnaval, apanhou-os de surpresa.

Uma das mães, com quem o DIÁRIO falou, admite que cumprir o período de isolamento profilático cria problemas em termos pessoais e profissionais, não apenas para si, mas para o marido. "É chato? É. Mas temos de ser responsáveis", ainda que confesse ver muitos incumprimentos às medidas. "Cabe a cada um ser responsável. Há actos que podem ter consequências para toda a sociedade", alerta.

Há, no entanto, alguma estranheza em relação à decisão de isolar todos os elementos do agregado familiar, quando, e conforme a própria nota a que o DIÁRIO teve acesso, o risco de infecção é baixo.

Um outro interlocutor confessa que não percebe quais os critérios seguidos pelo delegado de saúde da Ribeira Brava. E explica: “há escolas neste concelho com casos positivos de Covid, em discentes ou docentes/auxiliares, e onde não foi decretado o isolamento de todo o agregado".

O estabelecimento de ensino informa ainda que as aulas deverão ser retomadas no dia 22 de Fevereiro. Entretanto, ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Educação já confirmou o encerramento. A medida abrange 41 crianças/alunos e 21 docentes e não docentes.

Testes no centro de acolhimento Gracinda Tito deram todos negativo

Sobre o caso positivo no centro de acolhimento temporário Gracinda Tito, a directora da instituição, Leontina Santos, garante que estão a ser cumpridas as recomendações da autoridade de saúde. Todas as funcionárias que estiveram em contacto directo com o caso positivo "já fizeram testes rápidos e os mesmos deram negativo".

A responsável sublinha que a opção pelos testes antigénio prendeu-se com a necessidade de "tranquilizar a população" e demais elementos do staff. Um "investimento" da própria instituição, em parceria com um laboratório privado, que faz todo o sentido.

"Todas as funcionárias testadas na valência infantil deram negativo. E mais: na valência sénior todos os idosos já foram vacinados contra a Covid-19 e as suas auxiliares desempenham serviço independente da valência das crianças e jovens". Leontina Santos, directora do Lar Intergeracional da Santíssima Trindade

Uma medida que seguem, aliás, desde o início da pandemia. Leontina Santos aguarda agora que as autoridades de saúde procedam à vacinação contra a Covid-19 na valência infantil.