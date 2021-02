Trabalhadora do lar de idosos de Câmara de Lobos testa positivo já depois de vacinada

Uma funcionária do lar de idosos de Câmara de Lobos, gerido pelo grupo Living Care, testou positivo para a Covid-19. A trabalhadora já foi vacinada contra a doença, mas, mesmo assim, testou positivo. Este facto faz com que Tânia Caldeira, da Direcção do Living Care, deixe o alerta para o facto de as pessoas não adquirirem imunidade imediatamente após a toma das doses da vacina. Além disso, a pessoa pode sempre ser transmissora da doença.

Sobre a situação em concreto, Tânia Caldeira explica que a trabalhadora foi de férias e, no dia do regresso, foi testada, tendo o resultado sido positivo. Como está no turno da noite, não chegou a trabalhar depois do resultado. Por isso, espera que não tenha transmitido a doença a outras pessoas, utentes e/ou colaboradores do lar.

Sobre o Atalaia Living Care, unidade de cuidados continuados onde foi registado um surto de Covid-19, a referida responsável diz que a situação está estável e não têm sido registados mais casos.

No entanto, tanto num caso como no outro, o Living Care vai continuar as testagens a cada cinco dias, para despistar eventuais casos positivos.

Como referido, no Lar de Câmara de Lobos, os funcionários e os utentes já foram vacinados. Mas no Atalaia, devido ao surto, ainda não. Tânia Caldeira entende, no entanto, que, por os casos positivos terem sido isolados e não contactarem com os demais, os negativos já poderiam ter sido vacinados. Mas, as autoridades de saúde têm um entendimento contrário, o que respeita.