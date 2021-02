90 idosos de Santana vão ser vacinados contra a covid-19

Os doentes com patologias crónicas maiores com 75 ou mais anos e todos os idosos a partir dos 80 anos residentes no Concelho de Santana vão ser vacinados contra a covid-19 esta quinta-feira, dia 11. A Casa da Cultura, por ser “um aspaço amplo”, foi já reservada para acolher os cerca de 90 munícipes de Santana previstos serem vacinados.

A revelação foi feita esta manhã pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, à margem da visita ao Centro Cívico do Arco de São Jorge, que está a ser alvo de obras de reabilitação.

Recorde-se que esta fase da vacinação na população arrancou ontem nos concelhos de Machico e Ribeira Brava, e hoje prossegue na Calheta.

Além desta operação de vacinação ‘itinerante’, Pedro Ramos lembra que a vacinação contra a pandemia continua “no hospital e noutras estruturas externas do âmbito da saúde”.

Em relação à intervenção em curso no Centro Cívico do Arco de São Jorge, que também alberga o Centro de Saúde local, Pedro Ramos aproveitou para destacar o investimento e a aposta do Governo na área da saúde. Que no caso da reabilitação de centros de saúde permitiu, nalguns casos, como os centros de saúde do Bom Jesus, da Camacha, da Calheta, significou “estruturas praticamente novas” que foram montadas.

“Sinal evidente que o governo continua a investir na área da saúde. Está preocupado com os seus profissionais de saúde, mas também, essencialmente, com a sua população”, afirmou.

Concluiu por isso que “trata-se de humanizar cada vez mais e melhor os nossos serviços na área da assistência que prestamos aos nossos cidadãos”.