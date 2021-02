Risco de contágio por covid-19 baixa na Região

A Região deixou de estar em risco muito elevado de contágio por covid-19. Tinha atingido esse patamar a 12 de Janeiro do qual sai agora, espera-se por muito tempo.

O assunto está em destaque no MAIS DIÁRIO desta segunda-feira, no qual há um testemunho emocionado de Duarte Vieira, um madeirense que é enfermeiro no Jersey General Hospital. “Vi gente a despedir-se da família por Ipad”, confidencia.

Na edição desta tarde damos-lhe dicas para brincar ao Carnaval em casa e conselhos para que tenha cautelas acrescidas. Até parece incrível, mas ainda há descuidos primários.

Antecipamos o jogo do Marítimo em Tondela, revelamos quem é que faz anos hoje e damos conta que os leilões online revelam-se necessários.

