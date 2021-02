Funcionário com Covid-19 faz autarquia de Santana activar plano de contingência

Um funcionário da autarquia de Santana testou positivo para a Covid-19. O caso foi confirmado ontem (domingo) e de imediato a Câmara Municipal de Santana procurou saber quais os contactos de risco associados ao caso, bem como aqueles que, não tendo estado em contacto próximo, possam representar baixo risco de infecção.

Ao DIÁRIO, o autarca Dinarte Fernandes explicou que os testes de despiste à Covid-19 serão realizados na quarta-feira, dia 17 de Fevereiro, depois de uma análise do delegado de saúde do concelho. Trata-se de três contactos de alto risco, que já permanecem nas suas casas em isolamento profilático, e mais alguns elementos da autarquia, entre os quais o próprio presidente, sobretudo por uma questão de precaução e “porque estamos sempre em contacto com a população”.

O Plano de Contingência foi activado esta tarde e não implica o encerramento dos serviços, uma vez que os funcionários dos mesmos não mantiveram qualquer contacto próximo com o elemento que testou positivo. “Percebo o alarme social”, admitiu o autarca, ao mesmo tempo que quis tranquilizar a população residente no concelho. “Estejam certos de que tudo fazemos para garantir a segurança dos nossos munícipes”.

Referir ainda que o funcionário que testou positivo não reside em Santana e que toda a rede de contactos está devidamente identificada.