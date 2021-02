Conheça as novas datas do Programa de Vacinação de idosos da Região

A Secretaria Regional da Saúde mantém o programa de vacinação de idosos, para pessoas com mais de 80 anos ou de 75 a 80 que tenham outras doenças, mas fez algumas alterações nas datas inicialmente previstas.

Depois da vacinação, que decorreu durante a última semana e que hoje termina no Tecnopolo para os residentes no Funchal, são as seguintes as novas datas, todas do mês de Fevereiro:

- Dia 15 - Machico e Ribeira Brava

- Dia 16 - Calheta

- Dia 17 - Porto Moniz e São Vicente

- Dia 18 - Santana e Santa Cruz

- Dia 19 - Ponta do Sol e Câmara de Lobos

- Dia 20 e 21 – Funchal

Os idosos do Porto Santo serão acumulados para uma próxima deslocação das equipas à ilha, o que deverá acontecer sensivelmente 21 dias depois do dia 12 de Fevereiro.

Os locais inicialmente indicados mantêm-se, com uma excepção: em Machico o local de vacinação passa a ser no Fórum Machico.

Assim, os locais definidos são:

- Câmara de Lobos – Pavilhão gimnodesportivo de Câmara de Lobos

- Ribeira Brava – Centro de Saúde da Ribeira Brava

- Ponta do Sol – Pavilhão da Escola básica e Secundária da Ponta do Sol

- Calheta – Centro de Saúde da Calheta

- Porto Moniz – Centro de Saúde do Porto Moniz

- São Vicente – Centro de Saúde de São Vicente

- Santana – Casa da Cultura de Santana

- Machico – Fórum Machico

- Santa Cruz – Pavilhão da escola Básica e Secundária de Santa Cruz

- Porto Santo – Centro de Congressos do Porto Santo