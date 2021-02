Vacinação chega hoje ao Porto Moniz e São Vicente

Os doentes com patologias crónicas maiores com 75 ou mais anos e todos os idosos a partir dos 80 anos residentes no Concelho do Porto Moniz e São Vicente vão ser vacinados contra a covid-19 esta quarta-feira, nos centro de saúde das autarquias, segundo informou a Secretária Regional de Saúde.

Recorde-se que esta fase da vacinação na população arrancou nos concelhos de Machico e Ribeira Brava, e Calheta, pelo que na quinta-feira será a vez dos concelho de Santana e Santa Cruz, com os locais escolhidos a serem a Casa da Cultura de Santana e o Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, respectivamente.

Na sexta-feira Câmara de Lobos (Pavilhão do CSD Câmara de Lobos), Porto Santo (Centro de Congressos do Porto Santo) e Ponta do Sol (Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Ponta de Sol) são os concelhos escolhidos para receber a fase da vacinação.

Finalmente no fim-de-semana (13 e 14 de Fevereiro) será a vez do Concelho do Funchal, com o local para a vacinação a ser o Madeira Tecnopolo.