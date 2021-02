Vacinação contra a COVID-19 na Madeira prossegue até domingo

O programa de vacinação regional contra a COVID-19 na comunidade iniciado na passada segunda-feira vai continuar a decorrer até ao próximo domingo, dia 14, abrangendo os utentes de todos os concelhos da Região.

Recorde-se que, nesta fase, estão a ser vacinados os idosos com mais de 80 anos e idosos com mais de 75 anos com alguma patologia específica, nomeadamente: Insuficiência Cardíaca, Doença coronária, Insuficiência renal e/ou DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatorio e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Assim, depois da Ribeira Brava e Machico, no dia 8, e da Calheta, ontem, a vacinação prossegue hoje em São Vicente e Porto Moniz (nos centros de saúde concelhios).

Amanhã será a vez de Santana (Casa da Cultura) e Santa Cruz (Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz). Na sexta-feira, a vacinação decorre em Câmara de Lobos (Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos), Ponta do Sol (Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol) e Porto Santo (Centro de Congressos).

No sábado e domingo (dias 13 e 14), a vacinação vai decorrer no concelho do Funchal (Madeira Tecnopólo).

A Secretaria da Saúde aconselha aos utentes que aguardem pelo contacto dos serviços de saúde. Caso tenham alguma dúvida, os utentes deverão contactar com a linha SRS vacina COVID-19, através do número 800 210 263.

Recorde-se que, para os utentes que não são seguidos pelo Serviço Regional de Saúde, a inscrição para a Vacina contra a COVID-19 pode ser feita em :https://www.sesaram.pt/portaldoutente/

Caso necessite de ajuda, por favor contacte o seu Centro de Saúde e/ou o Call Center da Vacinação - 800 210 263.