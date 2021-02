“Faleceu o nosso grande amigo e adepto do desporto automóvel Filipe Ferraz. Desde tenra idade sempre acompanhou todas as provas de automobilismo e karting e tinha uma particular paixão pelo nosso e muito “seu” Rally Vinho da Madeira”, diz o presidente do Club Sports da Madeira, José Paulo Fontes.

Na nota de pesar, divulgada esta noite, é dito ainda que “essa paixão levou o Filipe a participar nos cursos de controladores e comissários de segurança e a dar o seu contributo às organizações das provas, para além de registar todos os factos e momentos através da sua inseparável máquina Fotográfica”.

Filipe Ferraz era apontado como um jovem de trato fácil, dócil e educado que a todos cativava com a sua amizade e presença nos eventos relacionados com o Rally Vinho da Madeira.

“Apesar de conhecermos os seus problemas de saúde o Filipe era um jovem com vontade de viver, empenhado e educado e que ainda muito tinha para dar ao desporto automóvel da região e muitos mais ralis tinha para colaborar, fotografar e registar. A notícia do seu falecimento foi dura e inesperada”.

O Club Sports da Madeira expressa as suas condolências a toda a família enlutada, “neste momento de dor pela perda do seu querido familiar”.