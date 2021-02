Surto de covid-19 leva Câmara da Ponta do Sol a activar Plano de Contingência

A Câmara da Ponta do Sol acaba de informar que activou o seu Plano de Contingência para a covid-19, na sequência de um conjunto de casos identificados na Loja do Municípe, na passada quarta-feira (10 de Fevereiro).

"Na sequência do surto de covid-19 na Ponta do Sol, a Câmara Municipal foi informada de que algumas pessoas que testaram positivo estiveram na Loja do Munícipe, na passada quarta-feira", pode ler-se na nota remetida à impressa.

Apesar de clarificar que "todos os contactos tidos naquele espaço são considerados contactos de baixo risco", a autarquia decidiu, em articulação com as autoridades de saúde, encerrar a Loja do Munícipe estará encerrada até a próxima quarta-feira[17 de Março], para desinfeção.

O atendimento presencial ao munícipe está também suspenso em todos os serviços da Câmara, privilegiando-se os contactos telefónicos, correio electrónico e outros meios digitais.

A mesma nota dá ainda conta de que há um trabalhador da autarquia ponta-solense, "que presta serviço exterior, que também testou positivo".

"Embora o resultado do teste fosse conhecido hoje (13/02/2021), o trabalhador já não se apresentou ao serviço no dia 08/02/2021, segunda-feira, depois de ter sido considerado contacto de alto risco de um outro caso positivo. Por indicação das autoridades de saúde os contactos directos com este trabalhador ficam em casa, em isolamento, até serem testados", ressalva a Câmara em comunicado.

"Os restantes serviços continuam a ser prestados, mas os contactos com a Câmara só poderão ser feitos por telefone ou e-mail", acrescenta a mesma nota.

Célia Pessegueiro deixa ainda um apelo à população: