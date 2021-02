Abortos voltam a aumentar na Madeira

Bom dia! No ano passado realizaram-se no Serviço de Saúde da Região 229 interrupções voluntárias da gravidez, o valor mais alto dos últimos oito anos. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo, onde pode também ler que 11 menores abortaram, na Madeira.

Outros temas em destaque

Fuga à zona perigosa parada pelo último: Depois de quatro jogos sem perder o Nacional foi batido pelo Farense (2-3) na Choupana.

Nacional surpreendido em casa pelo Farense Motivados pelos quatro jogos consecutivos sem perder, o Nacional não conseguiu esta tarde manter a senda positiva na Liga NOS de futebol, ao perder por 2-3 diante do último classificado o Farense.

Mais de 11 milhões em apoios ao Porto Santo: Vice-presidência do Governo faz as contas às medidas de ajuda às famílias e empresas.

Convívios no Carnaval motivam inquietações: Autoridades de saúde da Região atentas a deslizes que causem novas infecções e, por isso, as restrições estendem-se até à Páscoa. No dia em que chegou novo lote de vacinas houve mais 85 casos e 115 recuperados.

Confinamento complica relações amorosas: No Dia dos Namorados, uma psicóloga, uma sexóloga e um padre dão conselhos para lidar com as novas dificuldades.

