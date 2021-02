264 vacinados contra a covid-19 no Porto Santo

Prossegue esta sexta-feira, no Porto Santo, a campanha regional de vacinação contra a covid-19.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, explicou que hoje a programação contempla a inoculação de 264 cidadãos, repartidos pelo pessoal do Centro de Saúde que completa a 2.ª dose, pessoal do Lar que também completa a 2.ª dose, 24 bombeiros que farão igualmente a 2.ª dose, além de 8 que farão a primeira vez. Estes bombeiros, salientou o governante, trabalham também no aeroporto. Haverá igualmente doses para alguns elementos do SEF e o coordenador municipal da protecção civil do Porto Santo.

"Viemos a 1 de Janeiro, a 22 de Janeiro e agora no dia 12 de Fevereiro, estamos a completar em alguns grupos a 2.ª dose e noutros a 1.ª dose", explicou, adiantando que a intenção é ir criando percentagens de imunidade em toda a gente.