IFCN alerta para possível surto de Doença Hemorrágica Viral nos coelhos do Porto Santo

Um elevado número de coelhos bravos encontrados mortos na ilha do Porto Santo, nos últimos dias, levaram os serviços do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a alertar para um possível surto de Doença Hemorrágica Viral (DHV).

"Nos últimos dias, os serviços do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN, IP-RAM), na ilha do Porto Santo, têm verificado um número elevado de coelhos bravos mortos, em áreas florestais, terrenos incultos e agricultados. Perante este cenário, e segundo os sintomas apresentados nos animais encontrados, existe a possibilidade de os mesmos perecerem devido a um surto de Doença Hemorrágica Viral (DHV)".

Em nota remetida esta segunda-feira (15 de Fevereiro) à imprensa, o IFCN dá ainda conta que procedeu à recolha de vários exemplares de animais mortos, em diferentes locais da ilha, tendo-os encaminhado para o laboratório, para que sejam realizadas análises laboratoriais para o despiste desta doença nos coelhos do Porto Santo.

No entanto e, como medida preventiva, o IFCN está a efectuar a recolha activa dos animais mortos, enterrando-os e desinfectando esses locais com cal viva.

Face ao exposto, o Instituto "solicita a todos os amantes da caça da ilha do Porto Santo a recolha e o enterramento dos cadáveres encontrados" e que, aquando do regresso às suas habitações, desinfestem todo o vestuário e calçado que utilizaram, bem como outro material auxiliar, evitando assim o contágio desta doença para outros locais.

Na mesma nota, o IFCN ressalva ainda que "esta doença não se transmite ao ser humano".

O que é a DHV?

A DHV é uma doença altamente contagiosa entre os coelhos, provocada por um vírus do género calicivurus, com elevadas taxas de mortalidade. A transmissão ocorre mediante contato direto com os coelhos infetados e também por transmissão indireta, onde os insetos, aves e mamíferos podem atuar como vetores importantes.

Os surtos desta doença ocorrem frequentemente e com maior preponderância durante o outono e inverno, sendo o sinal clínico mais evidente a morte súbita. Alguns animais mortos podem apresentar sangue espumoso no nariz e hemorragia nos pulmões, fígado, baço e coração.

Desde o ano transato, o IFCN, IP-RAM possui um centro de reprodução de coelho bravo, na ilha do Porto Santo, com o objectivo de repovoar as áreas com menor densidade de animais, bem como, para auxiliar a recuperação das colónias de coelho bravo, no caso do surgimento de doenças como é o caso da DHV.