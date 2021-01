Risco de abatimento fecha mais um caminho em Santo António da Serra

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Machico fechou mais um caminho na muito fustigada Freguesia de Santo António da Serra, desta feita devido ao risco de abatimento da estrada.

Trata-se da secção sul do Caminho do Ribeiro Escuro que foi sinalizado como interdito devido à falta de segurança da via.

O risco de escorregamento do terreno adjacente levou a autoridade de Protecção Civil local a sinalizar o perigo.