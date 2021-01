12 ocorrências em Câmara de Lobos

A depressão Filomena também passou pelo Concelho de Câmara de Lobos, onde foram registadas 12 ocorrências em consequência do mau tempo que se fez sentir sobretudo na tarde de ontem e durante esta madrugada. As situações verificadas prenderam-se sobretudo com movimentos de massa, queda de muros e árvores com consequente obstrução de vias, dá conta o Município. Os solos, já saturados, não resistiram a mais chuva intensa.

A primeira ocorrência registada pela Protecção Civil foi a queda de um muro na Travessa das Preces, na freguesia de Câmara de Lobos, tendo atingido três carros. Os Bombeiros Voluntários foram mobilizados para a limpeza e desobstrução da via e viaturas atingidas.

Na Freguesia do Curral das Freiras duas derrocadas nos taludes sobranceiros à Estrada da Capela também condicionaram a circulação, que ficou limitada a uma das faixas. Segundo a Câmara, a limpeza junto aos taludes foi adiada para quando as condições climatéricas permitirem a intervenção segura dos técnicos. Outra situação idêntica passou-se na Estrada de Santa Clara, também em Câmara de Lobos, onde houve também um movimento de massas. A estrada ficou bloqueada, foi desimpedida uma das faixas, aguardando a autarquia por condições de segurança para avaliar a estabilidade do talude.

Além das estradas, também dois acessos pedonais sofreram com o mau tempo. Dois muros caíram na Vereda da Areia ao Pico do Rancho e na Travessa da Quintinha, impedindo a circulação. “No caso da primeira vereda, sendo uma via ao longo da qual residem bastantes agregados familiares, o Serviço Municipal procedeu à vedação do troço afectado, solicitando aos residentes que utilizem os acessos Sul e Norte da mesma, de acordo com a localização das suas habitações”, reportou a Câmara. Já a Travessa da Quintinha foi encerrada em toda a sua extensão até avaliação das condições de segurança.

A par destas ocorrências mais significativas, os bombeiros e serviços da autarquia foram chamados a intervir em outras pequenas quedas de materiais para a via pública. Já esta manhã, a queda de uma árvore na Estrada da Ribeira Garcia, freguesia do Jardim da Serra, levou à interrupção temporária do trânsito para as operações de remoção e limpeza.

“Apesar do número elevado de ocorrências, à excepção dos danos materiais verificados em três viaturas, não existiram danos pessoais a lamentar”, destacou o Município.

Além dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos meios da câmara, foram envolvidas também as juntas de freguesia.