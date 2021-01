Centros de Dia, de Convívio e Comunitários da Região encerrados até 31 de Janeiro

Depois de a 4 Janeiro ter decretado, até ao dia 15 do corrente mês, a suspensão das visitas aos lares de idosos, o Governo Regional determinou hoje que os Centros de Dia, os Centros de Convívio, os Centros Comunitários, o Centro de Apoio à Deficiência Profunda, os Centros de Adtividades Ocupacionais e o Fórum Social Ocupacional, ficarão encerrados até ao último dia de Janeiro.

A decisão consta da Resolução n.º 5/2021 da Presidência do Governo Regional publicada hoje em Jornal Oficial (JORAM) e insere-se no conjunto de medidas que têm sido implementadas "para protecção e segurança sanitária da população e comunidade madeirense" e visitante no âmbito da pandemia de COVID-19.

A mesma resolução refere ainda que as visitas às Casas de Acolhimento para Crianças e Jovens, ficarão suspensas, até ao próximo dia 15 de Janeiro de 2021.

Ressalva também que, "até à reabertura dos Centros de Actividades Ocupacionais e Centro de Apoio à Deficiência Profunda, um elemento por agregado familiar, que tenha de ficar em casa em virtude da necessidade de acompanhar o seu familiar, por este frequentar um dos equipamentos mencionados, verá a sua falta ao trabalho justificada".