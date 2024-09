Extrema-direita europeia propõe Elon Musk para prémio Sakarov de liberdade de expressão

Os Patriotas pela Europa, grupo que reúne partidos da extrema-direita no Parlamento Europeu, propôs hoje o nome do bilionário Elon Musk para o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído anualmente pelo legislativo da União Europeia (UE).

O grupo político é liderado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e pela líder do Reunião Nacional, Marine Le Pen.

Desta forma, a formação de extrema-direita, da qual o partido espanhol Vox faz parte, insiste nesta candidatura, já que impulsionou o nome do bilionário - proprietário da rede social X, da SpaceX e outras empresas -- também no ano passado.

Numa mensagem na rede social X, o grupo do Parlamento Europeu destacou o compromisso de Musk "com a liberdade de expressão, a transparência e a luta contra a censura", garantindo que estes atributos coincidem com os valores da liberdade e dos direitos humanos que representam o galardão.

Os partidos portugueses PSD, CDS-PP e o espanhol PP, que pertencem ao Partido Popular Europeu (PPE), avançaram, em 05 de setembro, com a candidatura ao Prémio Sakharov 2024 dos líderes da oposição na Venezuela.

Em comunicado, o PSD anunciou que, em conjunto com a delegação espanhola do PPE, que apenas tem o Partido Popular, avançaram com uma candidatura conjunta para o Prémio Sakharov deste ano de Edmundo González Urrutia e María Corina Machado, os principais opositores políticos ao regime de Nicolás Maduro.

Esta candidatura, a qual aderiram os conservadores europeus, é considerada a favorita para receber o galardão.

O CDS-PP, representado no Parlamento Europeu por Ana Pedro, associou-se à iniciativa.

O Prémio Sakharov é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu a cidadãos que "dedicaram a sua vida à luta pacífica pelos direitos humanos". Leva o nome de Andrei Sakharov, um cientista e dissidente da União Soviética, que venceu o Prémio Nobel da Paz em 1975.

A cerimónia de entrega do prémio está prevista para 18 de dezembro, durante a sessão plenária de Estrasburgo.