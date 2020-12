Prisão preventiva para homem que esfaqueou mulher no Funchal

O indivíduo de 56 anos, natural de Moçambique, suspeito de esfaquear a mulher no Pico das Romeiras, no Funchal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Palácio da Justiça, entre as 15h15 e as 16h45, onde ficou indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado.

Tal como foi noticiado, a mulher, com cerca de 40 anos, terá sido agredida na sequência de uma discussão. Foi transportada com vida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça mas acabou por falecer ao início da tarde de hoje.