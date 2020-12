Mulher agredida com mais de 20 facadas acabou por falecer

A mulher com cerca de 40 anos que na noite de ontem foi agredida com uma arma branca no Pico das Romeiras, no Funchal, não resistiu aos ferimentos graves e faleceu hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que foi possível apurar, a vítima morreu minutos antes do meio-dia.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a mulher terá sido agredida pelo ex-companheiro. Na sequência de uma discussão, o indivíduo desferiu-lhe mais de 20 facadas, atingindo-a num braço, nos ombros e na zona da barriga, deixando-a em estado grave.

A vítima foi socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), sendo posteriormente encaminhada para o Serviço de Urgência, onde de imediato foi intervencionada no bloco operatório.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local do crime, no Conjunto Habitacional do Pico das Romeiras, onde esteve também a Polícia Judiciária a quem compete a investigação de crimes desta natureza.

A vítima deixa dois filhos menores.