Presidente da CMF recebeu delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, em audiência de apresentação de cumprimentos, o Conselho Directivo da nova Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, representado pela Presidente, Susana Jesus, pelo Vice-Presidente, Miguel Mallaguera, e pelo representante regional na Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos, Manuel Rosa.

Esta foi uma oportunidade para abordarmos os problemas que o Funchal tem se vindo a debater, do ponto de vista do ordenamento de território, nomeadamente com as novas edificações, a impermeabilização dos solos, a reabilitação urbana, e a preservação da memória e identidade arquitetónica da cidade". Miguel Silva Gouveia

Na ocasião, o Conselho Directivo deu a conhecer os objectivos que se propôs a desenvolver a nova delegação, que tomou posse em Julho de 2020, em prol da qualidade do património edificado, do ambiente, da paisagem, da qualidade de vida e do direito à arquitetura.

O Presidente destacou, por fim, que “ficou demonstrada a abertura para uma colaboração entre ambas as entidades, aliás como tem vindo a ser publicamente manifestado pela própria Ordem dos Arquitectos, e na qual a CMF acolhe com todo o gosto esse contributo, em benefício do desenvolvimento harmonioso da nossa cidade e por forma a preservar aquela que é a nossa identidade, sem, contudo, colocar em causa o desenvolvimento e a prosperidade económica do Funchal.”