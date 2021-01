Presidente da CMF vai à Quinta Vigia a encontro com o Governo

A Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional estão em diálogo, a propósito do combate à Covid-19 no concelho. Nesse âmbito e na sequência da reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil, o presidente da Câmara do Funchal deverá deslocar-se, amanhã, à Quinta Vigia, para apresentar as conclusões do encontro e ouvir o que o Governo regional tem a dizer.

A ida à sede do Governo Regional está agendada para a parte da manhã, que é quando o Executivo de Miguel Albuquerque se reúne para analisar a situação pandémica na Madeira e definir medidas a adoptar.

Como o DIÁRIO lhe deu conta na edição impressa de hoje, o Funchal é um dos três concelhos da Região em risco elevado para a transmissão do vírus que causa a Covid-19. Os outros dois são Câmara de Lobos e Ribeira Brava.