Câmara de Lobos eleva nível de alerta municipal para laranja devido à covid-19

O Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) reuniu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos, elevando o nível de alerta municipal para laranja.

Outra das questões abordadas prendeu-se com a questão do reforço do patrulhamento por parte da PSP no concelho de forma a prevenir ajuntamentos em estabelecimentos comercias.

Ficou ainda a garantia do presidente da autarquia local, Pedro Coelho, que a verificar-se, de forma flagrante, situações de incumprimento, o município de Câmara de Lobos não hesitará em suspender temporariamente as licenças de funcionamento.

Além disso, foi também apresentada, na reunião de hoje, a plataforma de Gestão Municipal da covid-19 que pretende integrar, em tempo real, toda a informação relativa à situação pandémica no concelho.

"A plataforma está a ser desenvolvida pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e centraliza toda a informação disponível de forma articulada. A plataforma de informação assenta em dois mecanismos de gestão da situação", explica o Município através de um comunicado de imprensa.

Tal permitirá, acrescenta a mesma nota, uma alocação de recursos optimizada em função da evolução do número de casos no concelho. Com este sistema de informação geográfica, o propósito é colaborar com as entidades na definição e evolução das cadeias de transmissão no concelho, permitindo, caso seja necessário, o reforço da higienização de espaços públicos em função da prevalência do número de casos em determinada zona.

Outra das vantagens da plataforma prende-se coma possibilidade de activar, de forma célere, respostas sociais, a nível de apoio alimentar e medicamentoso aos agregados em confinamento, sem rede de apoio familiar. Neste momento a autarquia já se encontra a apoiar agregados familiares, cujos elementos testaram positivo, com o fornecimento de bens alimentares.

“A gestão e planeamento de qualquer ocorrência assenta no acesso à informação”. Pedro Coelho

Por outro lado, o presidente da autarquia local referiu que, tendo em conta a actual situação pandémica no concelho, estão a ter uma interligação mais directa com a delegação de saúde.

"Dada a situação de fraca cobertura da rede de internet no Centro de Saúde de Câmara de Lobos, e numa perspectiva de apoiar as equipas que neste momento estão a fazer um trabalho hercúleo, a autarquia irá alocar um dos pontos de acesso à Wi-Fi da rede municipal, no referido centro, de forma a garantir a facilidade de comunicação entre as entidades envolvidas", afirmou.