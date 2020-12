Mulher dá à luz no quartel dos Bombeiros de Câmara de Lobos

Uma mulher de 26 anos deu ontem à luz no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O parto aconteceu à noite, depois de lhe terem rebentado as águas a caminho do hospital. A jovem foi transportada até ao quartel num carro particular e acabou por ter o menino logo que entrou na ambulância com a ajuda dos bombeiros.

Tanto a mãe como a criança foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e encontram-se bem.