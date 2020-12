Representante da República já deu instruções à PSP para intensificar a acção em Câmara de Lobos

O Representante da República para a Madeira já deu instruções ao Comando Regional da PSP para que intensifique as acções de fiscalização e de sensibilização em Câmara de Lobos, no âmbito das medidas de prevenção às infecções por SARS-CoV-2.

Fonte do Gabinete de Ireneu Barreto confirmou isso mesmo ao DIÁRIO, acrescentando que a instrução do Representante da República aconteceu na sequência de um contacto deste com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Na edição em papel, de hoje, o DIÁRIO noticia que aquele concelho entrou no critério de risco elevado para a Covid-19, por ter mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. Perante essa realidade, a autarquia presidida por Pedro Coelho aumentou o nível de alerta municipal, de Azul para Amarelo, e reforçou um conjunto de medidas, que já vinham a ser implementadas.

Câmara de Lobos em risco elevado Câmara de Lobos em risco elevado. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Aumento recente de casos do novo coronavírus, com a chegada de emigrantes e estudantes, já forçou a autarquia a elevar o nível de alerta municipal. Pedro Coelho garante que os câmara-lobenses “são pessoas responsáveis” e pede mais atenção da PSP ao concelho.

Garantindo que os câmara-lobenses são cumpridores, o presidente da Câmara não deixa de reconhecer que, ainda assim, há quem não cumpra as regras e recomendações. Foi nesse âmbito, que afirmou: “Julgamos que a PSP, seguindo as orientações de Sua Excelência o Representante da República, deve intensificar as acções de fiscalização e actuação nos casos de incumprimento. Compreendemos os parcos recursos humanos e materiais, mas essa é uma responsabilidade, nos termos legais, das forças de segurança.”

Come referido, as instruções para essa intensificação já foram dadas e deverão fazer sentir-se em breve.