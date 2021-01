Recomendação para transformar antiga escola de São Jorge em residência para idosos remetida para apreciação do plenário

A Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais remeteu para debate em plenário o Projecto de Resolução, do PSD, que “Recomenda ao Governo Regional a transformação do edifício escolar desativado em São Jorge, Escola 2º e 3.º Ciclo Cardeal D. Teodósio de Gouveia, em estrutura residencial para idosos ou em unidade de apoio integrado de internamento de longa duração”, explicou Élvio Jesus, presidente do grupo de trabalho parlamentar especializado.

Na recomendação os sociais democratas afirmam que “o investimento em equipamentos sociais e, em especial, nas infra-estruturas para a terceira idade, torna-se cada vez mais uma prioridade".

"Conciliar esta opção com a rentabilização do património da Região Autónoma da Madeira é uma oportunidade a reforçar, adaptando os edifícios públicos, a esta nova realidade, dando-lhes uma nova utilidade, olhando sempre para as necessidades da população”, acrescenta a mesma nota.