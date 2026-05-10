Estrela da Calheta é campeão da Divisão de Honra de futebol

O Estrela da Calheta acaba de conquistar o título da Divisão de Honra regional de futebol sénior. Este domingo, no Cristiano Ronaldo Campus, na Choupana, Estrela e CD Nacional empataram 1-1, em jogo da última jornada do campeonato. Os alvinegros marcaram primeiro, aos 28 minutos, por Valter Soares, e estavam com o título na mão. Até que a equipa da Calheta fez o empate aos 90+3, por Nuno Teixeira.

Ambas as equipas entraram para a derradeira ronda com 45 pontos, mas o Estrela tinha vantagem por ter vencido na primeira volta. Por isso, o empate chegava para a equipa da Calheta e foi precisamente isso que aconteceu, sagrando-se campeã da Divisão de Honra 2025/2026.