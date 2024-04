Madeira Island Ultra Trail'2014 já está nos trilhos

Já estão nos trilhos da ‘Pérola do Atlântico’ os primeiros atletas que vão à conquista da 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

Os relógios marcavam as zero horas de hoje quando os 1.019 atletas inscritos na prova rainha do MIUT passavam a linha de partida, instalada na vila do Porto Moniz para percorrerem os primeiros metros de um percurso de 115 quilómetros e os levarão até à cidade de Machico onde está instalada a tão desejada linha de meta.

Uma vez mais com uma vila do Porto Moniz repleta de gente, entre madeirenses e estrangeiros que deram cor, movimento, espectáculo e vida na linha de largada, o tiro de partida acabou por ser, uma vez mais, o momento marcante para os atletas e organização, que assim ‘descarregavam’ o seu nervosismo, ansiedade e stress pela longa espera do arranque oficial do MIUT’2024

Pela frente esperam agora 115 quilómetros, onde os primeiros será feitos durante a noite entre as veredas e levadas da costa norte, e tendo como referência o planalto do Paúl da Serra – Maciço Montanhoso Ocidental.

A primeira grande subida tem como ponto de referência o Fanal, seguindo-se, depois, a descida técnica para o Chão da Ribeira e, logo de seguida, nova subida longa para os Estanquinhos.

Segue-se São Vicente como próxima passagem, ainda antes da chegada à Encumeada, onde o percurso penetra no Maciço Montanhoso Central, não sem antes fazer uma incursão ao Curral das Freiras para depois, então, enfrentar os míticos picos Ruivo e Areeiro.

A partir daqui, o percurso é maioritariamente a descer, com passagens pelo Chão da Lagoa, Portela, Porto da Cruz, Vereda do Larano, Boca do Risco, descendo depois em direção à Levada do Caniçal. A fase final, será percorrida na sua maioria ao longo da referida Levada e terá como pano de fundo o vale de Machico, com a meta junto ao Fórum Machico.

MIUT’115 km com 1.019 atletas de 44 países

Em termos de números do ‘pelotão’ que irá percorrer a prova dos 115 quilómetros, 1.095 estiveram à partida de 44 países distintos. Em termos de equipas são 510 as que estão representadas nesta edição e com atletas distribuídos por 13 escalões diferentes, desde o escalão sénior até ao veteranos com mais de 65 anos de idade.