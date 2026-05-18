Unidade Sénior na Sagrada Família pode falhar prazo

O presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento, padre Bernardino Trindade, manifestou preocupação quanto à possibilidade de a Unidade Sénior Sagrado Coração não ficar concluída até ao final de Junho, prazo inicialmente apontado para o fecho da obra financiada pelo PRR.

Segundo o responsável, os atrasos na chegada de materiais e equipamentos, associados a constrangimentos logísticos e marítimos, podem obrigar ao pedido de uma prorrogação do prazo. “Dependemos da chegada dos materiais e dos equipamentos”, admitiu, apontando também dificuldades provocadas por tempestades e problemas em fábricas no continente.

A futura estrutura residencial para idosos terá capacidade para 62 utentes, embora arranque com 52 camas físicas instaladas. O projecto privilegia quartos individuais, numa resposta pensada para uma nova geração de residentes, com maiores exigências de privacidade e conforto.

A unidade irá dispor de biblioteca, salão com cabeleireiro, bar, ginásio e espaços de actividades, estando organizada de forma a separar as áreas sociais das residenciais. O modelo será exclusivamente residencial, sem funcionamento como centro de dia.

O investimento inicialmente previsto ronda os 4,1 milhões de euros, mas poderá ultrapassar os 6,6 milhões caso o IVA não seja suportado pelo PRR. A definição dos preços das futuras vagas privadas dependerá também da evolução dos custos e da decisão final sobre o enquadramento fiscal do projecto.

Bernardino Trindade reconheceu ainda dificuldades no recrutamento de pessoal, sublinhando que o número de trabalhadores necessários dependerá do grau de dependência dos futuros utentes.