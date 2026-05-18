PSP apreende sete armas brancas em buscas domiciliárias

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa, através de um comunicado de imprensa, que apreendeu sete armas proibidas, classificadas como armas da classe A, nos termos do Regime Jurídico das Armas e suas Munições.

Segundo refere, a apreensão ocorreu na sequência de diligências de recolha de informação desenvolvidas pela PSP, que culminaram na emissão de mandados de busca domiciliária pela autoridade judiciária competente.

No cumprimento dos referidos mandados, a PSP realizou buscas em residências situadas no concelho de Câmara de Lobos, tendo sido apreendidas as referidas armas, que, segundo os indícios recolhidos, se destinariam à venda.

No âmbito do processo, o suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores trâmites processuais.

"A PSP reforça que continuará a desenvolver ações de prevenção, fiscalização e investigação criminal, com vista ao combate à posse, circulação e comercialização ilegal de armas, contribuindo para a segurança e tranquilidade da comunidade", termina.