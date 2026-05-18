Conferências na UMa debatem avanços e perspectivas futuras na ciência dos polímeros e biomateriais

O Centro de Química da Madeira (CQM) acolhe, no próximo dia 27 de Maio, a partir das 15 horas, na Sala 0.57, piso 0 do Campus da Penteada, duas conferências dedicadas aos mais recentes avanços e perspectivas futuras na ciência dos polímeros e biomateriais.

Segunda nota à imprensa, a primeira conferência, intitulada 'From Nature to Everyday Life Application: Polymers in Medicine, Cosmetics, and Future Materials' será proferida por Anna Sienkiewicz e abordará as implicações industriais e ambientais da substituição de polímeros de origem fóssil por alternativas renováveis. A integração de matérias-primas naturais na síntese de polímeros e no desenvolvimento de compósitos permite não só reduzir o impacto ambiental, como também promover uma maior sustentabilidade económica. A apresentação destacará o potencial dos biopolímeros na construção da ciência dos materiais do futuro, colmatando a lacuna entre a responsabilidade ecológica e as aplicações de alto desempenho.

A segunda conferência, subordinada ao tema 'Polyurethanes: From Conventional Systems to Non- Isocyanate Biomaterials', será apresentada por Edyta Hebda e centrar-se-á nos desafios associados à síntese convencional dos poliuretanos, dependente de isocianatos tóxicos, que suscitam sérias preocupações ambientais e de saúde. Em resposta às crescentes restrições regulamentares, a atenção tem-se voltado para alternativas mais seguras, nomeadamente os poliuretanos sem isocianatos tóxicos (non-isocyanate polyurethanes (NIPUs). A conferência dará igualmente destaque aos resultados mais recentes sobre a biocompatibilidade e a hemocompatibilidade das NIPUs, evidenciando o seu grande potencial para aplicações biomédicas. Serão ainda discutidos desafios fundamentais, como a estabilidade a longo prazo, o comportamento de degradação e a necessidade de estudos abrangentes in vitro e in vivo destes materiais avançados.

Ambas as oradoras são afiliadas ao Departamento de Química e Tecnologia de Polímeros da Universidade Tecnológica de Cracóvia (Polónia) e encontram-se no CQM, no âmbito do programa Erasmus+.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia até ao dia 26 de Maio, através do site do CQM, em cqm.uma.pt