Ribeira Brava renova medidas de apoio ao comércio local

A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai prorrogar a isenção do pagamento de taxas de ocupação por uso do espaço público, bem como a isenção ou redução de rendas municipais por mais quatro meses. A proposta, apresentada pelo movimento RB1 e aprovada em reunião de câmara no passado dia 21 de Dezembro, surge no âmbito das medidas de apoio ao comércio local, que está a ser amplamente prejudicado pela covid-19.

"Perante as sérias implicações provocadas pela pandemia mundial, que se reflectem na economia local, a autarquia, através do seu executivo e dos seus serviços, procedeu à reavaliação das medidas que foram aplicadas durante este ano, com o intuito de apoiar e dinamizar o relançamento da atividade económica do concelho, e decidiu que as mesmas deveriam ser estendidas por mais tempo", lê-se em nota enviada para a redacção.

As medidas, explica a autarquia, têm uma duração estimada de quatro meses, mas podem ser prorrogadas ou adaptadas, mediante avaliação realizada pela Câmara Municipal, de acordo com a evolução da situação pandémica.

Recorde-se que as primeiras medidas tomadas pela autarquia ribeirabravense, no âmbito da covid-19, foram em torno do comércio local, com o propósito de manter os postos de trabalho e mitigar o impacto negativo na economia.