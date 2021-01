Hoje serão testados 438 profissionais das escolas da Calheta

Arranca hoje a testagem para diagnóstico da Covid-19 aos profissionais das escolas da Calheta. No total, serão submetidos ao teste rápido de antigénio 438 professores e funcionários, de acordo com os dados da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Os docentes e não docentes dos oito estabelecimentos de ensino foram divididos em dois turnos. O primeiro apresenta-se na Escola Básica e Secundária com P/E da Calheta entre as 14h30 e as 15h30; o segundo grupo será testado entre as 15h30 e as 16h30, no mesmo local.

Turno e total de testes Escola (número de profissionais) 14h30 às 15h30

219 testes CREE Calheta – 3

EB1/PE Calheta – 18

EB1/PE Estreito da Calheta – 16

EB1/PE Ladeira e Lamaceiros – 25

EB1/PE Lombo da Guiné – 14

EBS/PE Calheta – 122

Externato S. Francisco de Sales – 13

Jardim de Infância Apresentação de Maria – 8 15h30 às 16h30

219 testes CREE Calheta – 6

EB1/PE Calheta – 21

EB1/PE Estreito da Calheta – 11

EB1/PE Ladeira e Lamaceiros – 17

EB1/PE Lombo da Guiné – 22

EBS/PE Calheta – 123

Externato S. Francisco de Sales – 8

Jardim de Infância Apresentação de Maria – 11

A Calheta será o primeiro concelho que não se encontra em risco elevado ou muito elevado de transmissão da Covid-19 a ver os seus profissionais ligados à educação serem testados, isto depois de terem sido rastreados os profissionais dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz e Porto Santo, num total de 10.344 testes rápidos de antigénio.

Também foram testados 180 profissionais ligados ao ensino especial - Quinta do Leme - mas com recurso a testes PCR.

Nos próximos dias será testado o pessoal das escolas de São Vicente, Santana e Ponta do Sol.