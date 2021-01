Sismo magnitude 2.3 registado a Nordeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi hoje registado, ao final da manhã, a Nordeste do Porto Santo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo que teve epicentro a uma profundidade de 11 quilómetros, ocorreu pelas 11:30 a cerca de 240 quilómetros do Funchal.

É o quarto sismo registado na Região da Madeira este ano. O primeiro, um sismo de magnitude 2.5 (Richter), verificou-se logo no dia 1 de Janeiro, a Sudeste do Funchal. Seguiram-se dois abalos registados no dia 9 de Janeiro pela rede de sismógrafos do IPMA, ambos a Nordeste do Porto Santo. O primeiro teve magnitude 2.2 (Richter) e foi registado pelas 16:16, o segundo atingiu magnitude 3.5 (Richter) e ocorreu pelas 20:22.

Acrescente-se que no último mês este é já o quinto sismo que ocorre (muito) ao largo do Porto Santo. Na véspera de Natal, dia 24 de Dezembro, foi registado sismo de magnitude 2.2, a Norte do Porto Santo, e no dia 30, outro sismo de magnitude 2.7 a Nordeste da mesma ilha.