Aluno positivo na escola da 'Cruz de Carvalho'

Um aluno do 3.º ano da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Cruz de Carvalho testou positivo para a Covid-19. De acordo com a informação da direcção da escola aos encarregados de educação, toda a turma, com pouco mais de 20 alunos, ficará em quarentena, com ensino à distância, até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

Este não é o primeiro caso de infecção por SARS-CoV-2 identificado neste estabelecimento de ensino desde o início da pandemia. Em Dezembro último, uma outra criança do 1.º ano também testou positivo. Agora, tal como antes, a escola voltou a activar o seu Plano de Contingência.