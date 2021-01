É obrigatório apresentar teste negativo à covid-19 nas viagens para o Porto Santo

De acordo com a Resolução nº 1/2021, de 4 de Janeiro, todos os passageiros que desembarquem no aeroporto do Porto Santo devem apresentar teste PCR com resultado negativo, efetuado nas últimas 72 horas, indica o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

A Direcção Regional de Saúde informa que o agendamento deste teste deve ser feito junto da Unidade de Emergência e Saúde Pública com a antecedência mínima de 4 dias (96 horas).

O pedido deve ser dirigido à Unidade de Emergência e Saúde Pública através do seguinte email: [email protected].

Esta medida mantém-se em vigor enquanto perdurar a suspensão das ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo.

Consulte a resolução n.1/2021 publicada no JORAM