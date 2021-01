‘Mais Porto Santo’ espera que Marcelo cumpra promessa de visitar a ilha em Fevereiro

O líder do ‘Mais Porto Santo’ quer saber se o Presidente da República vai cumprir a promessa de visitar a Ilha Dourada nesta época baixa, feita durante o período de férias que gozou no início de Agosto.

José António Castro diz ser “importante” que Marcelo cumpra a promessa de ir ao Porto Santo em Fevereiro para verificar “a falta que faz o ferry em Janeiro” e experienciar “os problemas da dupla insularidade em época baixa”.

A visita serviria ainda para abordar, junto do Chefe de Estado, os transportes aéreos, a mobilidade marítima e a transferência de verbas do Orçamento do Estado para o Município do Porto Santo.

“No verão passado, Marcelo Rebelo de Sousa pagou a viagem da TAP entre Lisboa e o Porto Santo e sentiu, no próprio bolso, o custo de viver numa ilha. Imagine se fosse passageiro frequente e tivesse um agregado familiar a viver na ilha?”, questiona o Mais Porto Santo, lembrando que a economia precisa mais do que uma visita estival ou uma associação às cerimónias dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.

“Nos outros 360 dias do ano, há gente que vive e trabalha na ilha. A portugalidade afirma-se no Atlântico. Se Portugal se arvora em ter a 3.ª maior zona económica exclusiva da União Europeia e a 11.ª do mundo, a isso se devem os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Não está certo que uns comam a carne e outros fiquem com os ossos”, afirmou José António Castro.

Na qualidade de chefe supremo das Forças Armadas, o ‘Mais Porto Santo’ não ignora o papel da Marinha Portuguesa e, sobretudo, da Força Aérea nas missões que tem levado a cabo no Porto Santo, não apenas no resgate, mas também nas missões de evacuação de doentes para a Madeira.

José António Castro espera que o próximo Presidente da República “saiba exercer o seu múnus, no âmbito das suas competências constitucionais”, contribua para a “unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas” e tenha “especial atenção pelo Porto Santo e pelas suas especificidades”.