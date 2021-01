Primeiro sismo de 2021 na Madeira teve epicentro a Sudeste do Funchal

Afinal o epicentro do primeiro sismo do ano 2021 na Região da Madeira, ocorrido ontem à noite ao argo da costa sul da ilha da Madeira, teve epicentro a Sudeste do Funchal e não a Sudoeste de Câmara de Lobos, como inicialmente indicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA.

A localização do epicentro e a profundidade do mesmo foram entretanto corrigidas pelo IPMA, que indica agora que o sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter registado às 21h06 desta sexta-feira, dia 1 de Janeiro, ocorreu a uma profundidade de 2 quilómetros e a cerca de 30 quilómetros a Sudeste do Funchal.