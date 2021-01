Idalino elogia Governo Regional: “Apesar da pressão existente, foi assertivo e rigoroso”

Tendo em conta a actual evolução pandémica na nossa Região, onde existem vários concelhos em situação de risco elevado, onde se inclui o concelho do Porto Santo, para o presidente da Câmara Municipal local “as medidas tomadas pelo Governo Regional da Madeira são adequadas para o controlo da propagação da doença no nosso território”, considera.

Idalino Vasconcelos elogia a actuação do Governo Regional, por entender que “apesar da pressão existente, foi assertivo, e rigoroso. Apesar dos constantes alertas das Autoridades de Saúde e do Governo tem existido situações, que são conhecidas, propícios a contágios, daí que estas novas medidas são as mais adequadas e as necessárias”, reforça.

Entende que “são medidas exigentes, penalizarão a actividade económica, é certo, mas são as necessárias para evitar o descontrolo da situação”, por isso concorda com as mesmas. “Partilho da opinião do Governo Regional para concretizar a redução dos contactos e dos fluxos de concentração de pessoas, por isso, o esforço colectivo tem de ser conjunto e de todos”, refere Idalino Vasconcelos.

O autarca porto-santense deixa o seu apoio ao Governo Regional e aos profissionais de primeira linha, no combate à pandemia e apela, de novo, à população para o acatar das orientações da Autoridade de Saúde Local e do Governo Regional da Madeira, bem como ao cumprimento da responsabilidade individual de cada munícipe, no combate à pandemia de Covid-19.

“Isso fará a diferença e no sucesso do controle da pandemia no nosso concelho-ilha”, sublinha.

Por fim, para o Município do Porto Santo, “temos a prioridade de concentrar os nossos recursos financeiros no apoio e na estabilidade das famílias, bem como na recuperação das empresas”, no âmbito das suas competências. Nessa linha Idalino Vasconcelos anuncia que o seu executivo municipal “irá, em próxima reunião de Câmara Municipal, discutir a necessidade da implementação de outras medidas para salvaguardar a população, que se juntam às medidas de apoio também divulgadas anteriormente pelo Governo Regional e outras que já tomamos em 2020”, lembra.