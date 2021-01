Câmara da Ponta do Sol oferece quadros interactivos às escolas básicas do concelho

A Câmara Municipal da Ponta do Sol ofereceu a todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho dois quadros interactivos, totalizando 12 quadros num investimento que ronda os 22 mil euros.

Desta forma, a partir do 2.º Período, cada escola passa a ter disponível esta ferramenta de ensino com formação a todos os docentes.

Segundo Sidónio Pestana, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, este é um “investimento sem paralelo neste Concelho”, promovido por este executivo camarário que tem na educação uma das suas prioridades.

A utilização de quadros interactivos nas escolas tem apresentado muitas vantagens no processo de ensino-aprendizagem, pois permite apresentar textos, exercícios, vídeos, jogos e realizar ligações à Internet. Acaba por ser “estimulante e motivador”, já que cativa a atenção dos alunos e facilita a apresentação de diversos conteúdos.

Para o ensino especial, esta ferramenta é uma mais valia ao permitir a realização de diversas actividades pedagógicas, atractivas e cativantes.