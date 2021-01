Marcelo Rebelo de Sousa testa positivo à covid-19

De acordo com o site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo à covid-19, mas está assintomático.

O Presidente da República comunicou a situação "ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico", revela.

Além disso, adianta que "cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos Partidos Políticos previstas para amanhã".