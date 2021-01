Mau tempo encerra estrada na Ponta do Sol

O troço entre o Lombo de São João (Bar Paris) e o acesso à estrada das Murteiras (Canhas), na Estrada do Livramento/Levada do Poiso, na Ponta do Sol, vai estar encerrado devido às condições adversas do tempo e frequente queda de pedras que colocam a segurança das pessoas em risco.

O município da Ponta do Sol recomenda precaução e o acompanhamento do evoluir da situação junto das autoridades de proteção civil.