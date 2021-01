Trânsito reflecte medidas de combate à covid-19

Conte com um início de manhã em geral calmo no trânsito, com a via rápida a fluir e as estradas de acesso ao centro do Funchal sem maiores demoras. Mesmo as entradas e saídas mais procuradas apresentam-se a esta hora sem grandes complicações, certamente fruto do teletrabalho e de parte dos alunos estarem em ensino à distância.

Há alguma fila apenas na descida em direcção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e na baixa, junto ao Mercado dos Lavradores e Praça da Autonomia.