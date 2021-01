Madeira eleita destino mais seguro da Europa

Bom dia! A Madeira foi eleita como destino mais seguro da Europa. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que os ‘European Best Destinations’ destacou as medidas sanitárias que mantiveram a Região com uma das taxas europeias mais baixas de casos activos de covid-19.

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, diz que tudo tem vindo a ser feito também para poder continuar a merecer a confiança dos turistas.

Outros temas em destaque nesta edição

População obediente: Madeirenses respeitaram as ordens de recolher obrigatório, tornando o centro do Funchal num deserto.

Executivo madeirense não altera regras: Após o anúncio das medidas pelo primeiro-ministro, ontem à noite, o presidente do Governo Regional garantiu que não irá mudar as normas já em vigor para conter a pandemia. Ainda no contexto do novo coronavírus, saiba que a Madeira já vacinou 3 mil pessoas e que ontem foram registados 106 novos casos e mais duas mortes.

Mais 106 novos casos de covid-19 na Madeira Há 106 novos casos positivos a reportar, esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de quatro casos importados provenientes do Reino Unido (2), Itália (1) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), sendo os restantes 102 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. As investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso, indicou a Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico divulgado há instantes.

Nova empreitada ‘desata’ nó da Cancela e Assaltaram as duas igrejas da Camacha são as restantes chamadas de primeira página.

