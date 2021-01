Mais 106 novos casos de covid-19 na Madeira

Há 106 novos casos positivos a reportar, esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de quatro casos importados provenientes do Reino Unido (2), Itália (1) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), sendo os restantes 102 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. As investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso, indicou a Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico divulgado há instantes.

Relativamente aos casos positivos desta quarta-feira, a DRS assinala que seis correspondem a profissionais do sector da educação identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Machico

Com mais 56 casos recuperados, são 1.332 os casos ativos, dos quais 131 são casos importados e 1.201 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 55 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 1.213 em alojamento próprio e 64 pessoas encontram-se internadas (55 em Unidades Polivalentes e 9 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19).

Recorde-se que a Região somou hoje mais dois óbitos associados à doença. Trata-se de duas doentes (91 e 98 anos de idade) que estavam internadas na Unidade Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça e tinham comorbilidades associadas. Ao todo são já 22 mortes com covid-19, na Madeira.