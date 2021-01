Estudo mostra quais as casas mais procuradas na pandemia

Um estudo do idealista mostra quais os imóveis mais procurados em plena pandemia.

Para comprar, querem-se mais moradias, mas para arrendar há mais interesse por apartamentos.

Lisboa, Porto, Faro, Aveiro, Braga são a excepção à regra, onde os compradores têm preferência por apartamentos (sobretudo por T2).

O Funchal surge na lista como a cidade do país onde os compradores e preferem as moradias com maior área (254 m2).

Seguem-se: a cidade de Vila Real (250 m2), cidade de Viseu (243m2), cidade de Leiria (241 m2), distrito de Braga (239 m2), cidade de Coimbra (230m2), distrito de Aveiro (229 m2), cidade de Viana do Castelo (228 m2) e o distrito de Faro (220 m2).

No que toca ao preço, o distrito de Faro é onde os compradores estão dispostos a pagar os valores mais altos, nomeadamente as moradias com áreas mínimas de 220m2, a atingir preços máximos de 642.501 euros.

Segue-se a cidade de Lisboa, com a procura mais concentrada em apartamentos de tipologia T2 com valores máximos de 481.478 euros, e na cidade do Funchal com verifica-se uma preferência por moradias com preços máximos até 476.596 euros.

Em Portalegre, é onde os compradores preferem pagar menos, tanto na cidade de Portalegre (96.050 euros) como no distrito (101.739 euros), sendo as moradias o tipo de imóvel mais pretendido com áreas mínimas de 143m2.

Arrendamento

No arrendamento existe mais procura por apartamentos de tipologia T2, depois T1 e por último T3.

Os utilizadores na cidade e no distrito de Viseu são aqueles que preferem apartamentos com as maiores áreas (140m2 e 137m2 respectivamente). Seguem-se o distrito e a cidade de Braga (129 m2 e 127 m2), distrito de Vila Real (121 m2), cidade e distrito de Castelo Branco (118 m2 e 117 m2), distrito de Santarém (112 m2), cidade e distrito de Faro (102 m2). Estas são as zonas onde os utilizadores têm preferência por casas maiores e, nomeadamente, são todos apartamentos de tipologia T3.

Pelo contrário, as zonas onde os utilizadores concentram a sua pesquisa em apartamentos com áreas menores são: cidade de Évora (42 m2), cidade do Porto (51 m2), cidade de Leiria (52 m2), distrito do Porto (53 m2), cidade de Aveiro (56 m2), distrito e cidade de Coimbra (57 m2 e 58 m2 respectivamente). Estas são as zonas onde há mais procura por apartamentos mais pequenos, sendo todos de tipologia T1 e abaixo dos 60m2.

O distrito de Beja é onde os interessados estão dispostos a pagar os valores mais altos, mais concretamente por moradias com preços máximos a atingir os 2393 euros com área mínima de 132 m2. Segue-se a cidade e o distrito de Lisboa, com a procura concentrada em apartamentos de tipologia T2 com áreas mínimas de 82 m2 e 85 m2 correspondente a valores máximos de 1312 euros e 1286 euros respetivamente. Estas são as zonas onde os utilizadores estão dispostos a pagar valores de rendas mensais acima dos 1000 euros.

Contrariamente, a zona onde os futuros inquilinos preferem pagar menos de renda mensal é na cidade Portalegre, onde a preferência é pagar um máximo de 299 euros/mês para apartamentos de tipologia T1 com área mínima de 61 m2.

Na Madeira, os apartamentos mais procurados para arrendar são os T1, com uma área de 77 m2.

Os interessados em arrendar no distrito do Funchal estão dispostos a pagar no máximo 746 euros, por uma área mínima de 69 m2.

O preço médio de arredamento é 678 euros.